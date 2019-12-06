Sosyal medyada tatlı atışma

Düzce Belediyesi sosyal medyadaki aktif rolünü çevre belediyeler ile kışa hazırlık atışmasına katılarak geniş kitlelere ulaştırdı.

Düzce Belediyesi yurdun dört bir yanında etkili olmaya başlayan soğuk hava ve yüksek kesimlere yağan kar sonrası yaptığı hazırlıkları Twitter hesabından paylaştı. İl belediyeleri arasında tatlı bir atışmaya dönüşen mention dizisinde Düzce Belediyesi’ne seslenen Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele hazırlıkları konusunda “Biz karla mücadele ederken, Etek Sarı sen etekten sarısan, Gurban Olam Beydağının karısan. Diye türkü söyleyerek ısınıyoruz. Kar suyu Mişmiş’imize can ola, kan ola. Sen nedisin duzcebld gardaş” şeklinde paylaşım yaptı.

Düzce Belediyesinin resmi Twitter hesabından da bu seslenişe cevap gecikmedi. Kurum hesabından yapılan paylaşımda “Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönüller coşturur ayla güneşin, Düzce’den soğuk kış gününde Malatya’mızı ısıtacak gönülden sevgiler. Düzce’de Kar’a geçit yok. Biz hazırız. Tekstilin başkenti güzel denizlibld tüm dünya üşümesin hazır mı kışlıklar, nevresimler bu kış için?” ifadeleri kullanıldı.

Takipçilerin de büyük ilgiyle takip ettiği atışmada Denizli de paylaşımında Düzce’den bahsederek “Yeşil Düzcem içinizi rahat tutun, asırlardır olduğu gibi dünyanın her köşesine ulaşan tekstil ürünlerimizi aralıksız bir şekilde üretmeye devam ediyoruz” dedi.

DÜZCE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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