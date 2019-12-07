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YORUM KURALLARINI OKUDUM

DAGEM arıcıların uğrak noktası oldu

İHA

Arıcılık ve arı ürünleri konusunda birçok katma değerli çalışmaya imza atan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne (DAGEM) çevre il ve ilçelerden ziyaretler büyük bir ilgiyle devam ediyor.

DAGEM arıcıların uğrak noktası oldu

Arıcılık ve arı ürünleri konusunda birçok katma değerli çalışmaya imza atan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ne (DAGEM) çevre il ve ilçelerden ziyaretler büyük bir ilgiyle devam ediyor.
Bu kapsamda Karadeniz Ereğli Arıcılık Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Öner Daşdemir ve arıcılık kursiyerleri; DAGEM ev sahipliğinde Merkez Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak’la bir araya geldi.
Geleneksel arıcılıktan modern arıcılığa geçişte değişen arıcılık uygulamalarının bilimsel yönü üzerine önemli bilgilerin verildiği ziyarette, DAGEM’de hali hazırda gerçekleştirilen modern arıcılık uygulamaları hakkında paylaşımda bulunuldu. Arıcılığın en önemli koşullarından olan “yerel ırklar ile çalışma” kuralının Yığılca arısı örneği ile vurgulandığı sunumda, güçlü kolonilerin oluşturulmasının ancak kaliteli koloni bakımı ve yönetimi ile olacağı ifade edilerek bu sayede koloni içi ve dışı bal arısı davranış performanslarındaki kalite artışının, arıcılar tarafından kolaylıkla fark edilebileceği belirtildi.
Ziyarette, DAGEM’de yürütülen; arıcılıkta yüksek koloni hijyeni, bal verimi, propolis ve polen toplama, arı sütü verimi, Varroa’ya karşı direnç, güçlü kışlama yeteneği, düşük oğul verme ve hırçınlık gibi birçok karakter bakımından güçlü kolonilerin tespitine yönelik “Islah ve Seleksiyon” çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Kaliteli ıslah ve seleksiyon çalışmalarının ileri aşamasında, arıcılık sektörü açısından, talep edilen ürün veya davranış özelliklerine sahip kolonilerden “suni tohumlama” yolu ile verimli soy hatlarının oluşturma çalışmalarının olduğu vurgulandı.

Arıcılık kursiyerleri merkezi gezdi püf noktaları öğrendi
DAGEM’i Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi arıcılık kursiyerleri de ziyaret etti. Ziyarette, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak ve Veteriner Hekim Melike Demirel arıcılık kursiyerleri ile bilgi alış verişinde bulundu.
DAGEM’de sürdürülen güncel arıcılık uygulamaları üzerine sunumlar yapıldığı ziyarette, tamamı arıcılık mesleği ile yeni tanışmış olan ziyaretçilere geleneksel arı ürünleri içerisinde “balın yeri”, modern arıcılıkta ise “yeni nesil arı ürünleri” üretimi ve bunların artan değeri konularında bilgiler aktarıldı. Kadın arıcı adaylarının çoğunlukta olduğu gruba; arı sütü, erkek arı larvası, arı zehri, perga gibi yeni nesil arı ürünleri üretiminin gerek bireysel, gerekse bölgesel kalkınma adına “bal üretiminden” daha etkin rol oynayabileceği vurgulandı. Kursiyerler, yeni nesil arı ürünleri üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını ancak üretim sonrası pazar konusunda endişeli olduklarını dile getirdiler. DAGEM yönetimi, bu sorunu çözmek için Düzce Üniversitesinin uyguladığı modeli örnek alabilecekleri ve pazar sorununu bu şekilde çözebileceklerini belirtti. Düzce Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma odağında üniversiteüreticisanayi iş birliğinin sağlanmasına yönelik geliştirdiği model ile üreticinin ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek pazar sorununu çözdüğü vurgulandı.

DÜZCE

07 Aralık 2019 Cumartesi

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