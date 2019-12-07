Kermese Başkan Şahin’de destek oldu Kermesin tüm geliri okul ihtiyaçlarına

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, geliri okulun ihtiyaçları için kullanacak olan kermese katıldı ve destek verdi.

Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi. Geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düzenlen kermese Kaynaşlı Belediye başkanı Birol Şahin’de katılarak destek verdi. Başkan Şahin, “Fedakarca çalışan öğrenci velilerine ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz” dedi. Öğrencilerde Başkan Şahin’e büyük ilgi gösterdiler. Kermes için hazırlanan yiyecekler kısa sürede tükendi.

DÜZCE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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