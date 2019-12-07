Topalcık engelli öğrencileri ziyaret etti

– Düzce Müftü Yardımcısı Derya Topalcık Azmilli Mahallesi Yeni Camii Kız Kur’an Kursunda eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret etti. Topalcık “Engelli kardeşlerimiz daima baş tacımızdır” dedi.

Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, Müftülüğe bağlı Azmilli Mahallesi Yeni Camii Kız Kur’an Kursunda eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret etti. Kurs öğreticisi Meleknur Topal tarafından işitme engelliler için verilen işaret dili Kur’anı Kerim ve dini bilgiler dersine katıldı, öğrenciler ile sohbet etti.

Müftü Yardımcısı Topalcık, insanın en üstün varlık olduğunu hatırlatarak, “Allah insanı yaratırken eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Bu sebeple fiziki olarak insanda bulunan engel her ne olursa olsun insan olmasına engel teşkil etmeyecektir. İnsanın bu dünyada sahip olduğu engelinin uzuvlarındaki engel olmadığını, asıl engelin kalplerin görmemesi ve duymaması olduğunu Cenabı Allah Kur´anı Kerim´de ifade buyurmuştur. Eğer insanları anlayacak ve görecek derecede kalpte bir eksiklik hissediliyorsa, işte asıl engel o zaman başlar. Engelli kardeşlerimiz daima baş tacımızdır. Engellilere yönelik din hizmeti konusunda çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Ziyaretinde engelli vatandaşların sorunları, beklentileri ve önerileri de dinleyen Topalcık, kurs öğreticisi Meleknur Topal’ı Kur’anı Kerim’i öğrenmek için gayret sarf etmelerinden dolayı kursiyerleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Ziyarete, İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ile birlikte Raziye Begüm KYK Yurt Müdürü Hatice Şahin ve Manevi Danışman Gülkibar Kızılcaoğlu'da katıldı.

DÜZCE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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