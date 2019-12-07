Düzce’de buzlanma ve don etkili oluyor

Onu tanıdınız mı?

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Düzce’de mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ve don etkili oluyor. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden sürücüler, tamamen buzla kaplanan araçlarından buzları sökmek ve araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraş verdiler.

Düzce Valiliği’nin geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Düzce’de özellikle 78 Aralık tarihlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istenmişti.

Valiliğin uyarısının ardından mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu sabah erken saatlerde araçlarının başına giden sürücüler zor anlar yaşadılar. Araçlarının camları komple buzla kaplanan sürücüler, buzları sökmek için uzun süre uğraş verdiler.

DÜZCE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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