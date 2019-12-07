Düzce'de ölen gencin organları 6 hastaya hayat verdi

DÜZCE´de geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim'in bağışlanan organları, 6 kişiye hayat verdi.

Düzce´de 5 Aralık günü baş ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen Recep Sevim, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sevim'den alınan 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer ile akciğer, organ bekleyen 6 hastaya umut oldu. Recep Sevim, Konuralp Merkez Camii´nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Recep Sevim´in babası Barış Sevim organ nakli bekleyen insanların hayata tutunması için oğlunun organlarını bağışladıklarını belirterek "Oğlum baş ağrısıyla devlet hastanesine gidiyor. Eve döndükten 3-5 saat sonra ağrı geçmediği için Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyor. Ertesi sabah komaya giriyor. Ankara´ya götürdük ama kurtaramadık. Televizyonlardaki mağdur insanları görüyoruz. Allah tarafından bizim içimize bir şey geldi. Ben de aileyi topladım ve organlarını bağışlamak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Zaten Allah ruhunu alıyor, geriye kalan et parçası. Bazı insanların yaşamasına vesile olalım dedik. Onların ettiği dualar bize yeter" dedi.





DÜZCE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.