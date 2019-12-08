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Kargo kamyonu ile otobüs çarpıştı; 2 ölü 26 yaralı

İHA

– Tem Otoyolu Düzce istikametinde meydana gelen trafik kazasında otobüs ile Kargo Kamyonu çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Otoyol Ankara şeridi uzun süre trafiğe kapatıldı.
Kaza; gece saatlerinde Tem Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstambul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya’nın kullandığı 38 SH 441 plakalı otobüs Tem Otoyolu Gümüşova rampaları Ankara şeridinde refujde bulunan acil çıkış kısmından dönmeye çalışan Ertan Tanrıverdi’nin kullandığı 34 JS 2596 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kargo kamyonunun kasa sacı otobüsün önünde kalırken otobüs şoförü ve muavin otobüste sıkıştı. Çarpışma esnasında otobüste bulunan 26 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Düzce ve Hendek’ten kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otobüsün önünde sıkışan sürücü Kenan Çetinkaya için ise Düzce ve Sakarya Belediyelerinin Kaza Kırım ekipleri seferber oldu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralı sürücü’yü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdılar. Ancak yapğılan bütün müdahalelere rağmen otobüs şoförü Kenan Çetinkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otobüs şoförü ile birlikte otobüsün muavini Ali Altay’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer taraftan TEM Otoyolu Ankara şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hendek'ten itibaren araçlar D100'e yönlendirilirken, otoyolda bulunan sürücülerde yolun yeniden trafiğe açılmasını bekledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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