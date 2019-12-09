7 Mahalleye 8 saat su verilemeyecek Saat 20.00'a kadar su yok

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Düzce Belediyesi alt yapı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 7 mahallede 8 saat süre ile su kesintisi yapılacak.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin KuzeyDoğu kısmında bulunan bazı mahalleleri kapsayacak alt yapı yenileme çalışmalarına başladı. Kervan Mevkiinde meydana gelen arızada yapılan tespitlerde ekipler, yenilenme ihtiyacı duyan ana hat borularına müdahale etmek üzere çalışmalara başladı. Cumhuriyet, Dereli Tütüncü, Yahyalar, Soğukpınar, Dedeler, Koçyazı ve Akpınar mahallelerini ilgilendiren yenileme çalışmaları amacıyla da yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yapılacak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Ekiplerimiz 9 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13:00 ile 20:00 arası alt yapı sistemi yenileme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, Dereli Tütüncü, Yahyalar, Soğukpınar, Dedeler, Koçyazı ve Akpınar mahallelerinde su kesintisi yapacaktır. Çalışmalar süresince vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz” denildi.

DÜZCE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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