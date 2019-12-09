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Başkan Faruk Özlü, “Düzce küllerinden yeniden doğdu”

İHA

Başkan Faruk Özlü, “Düzce küllerinden yeniden doğdu”

– Düzce’nin il oluşunun 20. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Belediye başkanı Faruk Özlü, “Düzce adeta küllerinden doğmuş, bölgesinin özellikle doğal güzellikleri ile incisi haline gelmiştir” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce’nin 12 Kasım 1999 depremi sonrasında çıkan Bakanlar Kurulu Kararı ile 9 Aralık 1999 yılında 81. il oluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında “Düzce 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen iki büyük deprem ile neredeyse tamamı yıkılmış bir kent haline gelmişken devletimizin şefkatli elleri, 9 Aralık 1999’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kendini göstermiştir. Bu tarihten itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiği Düzce’ye önce hızla kalıcı konutlar inşa edilerek evsiz kalan vatandaşlarımız için kullanıma açılmıştır. Hükümetimizin iktidarda olduğu yaklaşık 17 yılda da Düzce adeta küllerinden doğmuş, bölgesinin özellikle doğal güzellikleri ile incisi haline gelmiştir. Şehirleşme, planlı kentleşme konusunda emin adımlarla büyümeye devam eden Düzce, bundan 5 yıl sonra bambaşka bir çehreye sahip olacaktır. Bu vesile ile bugüne kadar ilimizin daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesinde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, daha güzel yarınları birlikte görmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

DÜZCE

09 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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