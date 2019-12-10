Düzce Kültür Merkezi bu hafta dopdolu

Düzce Belediyesi salon etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Merkezi bu haftaki yoğun programı ile davetlilerini ağırlayacak.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi kış aylarının gelmesi ile birlikte tiyatro, konferans ve çeşitli salon etkinliklerinin düzenlenmesine ağırlık verdi. Her Cuma düzenlenen Türkiye Vizyon Konferanslarının yanı sıra Devlet Tiyatrolarından oyunlara da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kültür Merkezi, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkıları ile tiyatro severlere kapılarını açıyor. İzmir Devlet Tiyatrolarının "Türkiye Kayası" adlı tiyatro oyunu Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde Düzcelilerle buluşacak. Daha önce İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından da uzun süre sahnelenen ve bir göç hikayesini anlatan "Türkiye Kayası" 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba tarihlerinde saat 20:00'de Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Tiyatroyu izlemek isteyen vatandaşlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile oyun günü Kültür Merkezindeki gişelerden öğrenciler için 6 TL, tam bilet için 9 TL ödeyerek bilet alabilir.



"Türkiye Kayası"nın Konusu

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudu, geçmişten kopma çabası, aidiyetlerini geride bırakmaları, sınır kapısında yaşadıkları güçlükler yer yer eğlenceli bir üslupla, trajikomik biçimde gözler önüne serilir. Oyunda, genç kızın kaçak sevgilisinin ailenin karşısına çıkması ve kızın hamile olduğunun anlaşılması, ayrıca bir türlü sınırı geçememeleri, aile içi bir yüzleşmenin de ortaya çıkmasına neden olur.

DÜZCE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:30

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