Düzce 112 Acil Servis kışa hazır 7/24 göreve hazırız

İnsanların sağlıklarıyla ilgili her koşul ve noktada yardımlarına yetişen 112 Acil servisi, ağır kış şartlarında da görev yapabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Ambulans Başhekimi Dr. Ahmet Kömürcü, 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek "235 personel, 38 ambulansımızla hizmet veriyoruz" dedi.

İnsanların sağlıklarını yeniden kazandırmak, yaşanan sağlık sorunlarında ilk müdahaleyi yaparak insanları en yakın sağlık kuruluşuna yetiştirebilmek için yoğun çaba harcayan acil sağlık ekipleri, yaşanan asayiş olaylarında da akıllara gelen ilk kurum oluyor. Kazalarda, felaketlerde sağlık sorunları yaşayanların dertlerine merhem olmaya çalışan acil sağlık ekipleri, kış mevsiminin çetin geçtiği Düzce’de kesintisiz görev yapabilmek ve insanlara kış şartlarında ulaşabilmek için bütün hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuzda beklemeye başladılar.

Kış hazırlıklarıyla ilgili bilgiler veren Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Ambulans Başhekimi Dr. Ahmet Kömürcü 235 personelle Düzcelilere hizmet verdiklerini belirterek “112 olarak 7 gün 24 saat her türlü vakaya hazırız. Kış içinde hazırlıklarımızı yaptık. 235 personel, 38 ambulansımızla hizmet veriyoruz. Ambulanslarımızın 34 tanesi tam donanımlı kırmızı şeritli ambulans, 1 tanesi obez ve yoğun bakım ambulansı, 1 tanesi çoklu yaralanmalarda ve trafik kazalarında birden fazla yaralının olduğu durumlarda kullandığımız 4 sedyeli ambulansımız, 2 tane de 4X4 kar paletli ambulansımız ile Düzcelilere hizmet veriyoruz. Kar paletli ambulanslarımızdan bir tanesini merkeze olan uzaklığı ve kış şartlarının daha yoğun geçmesi nedeniyle Yığılca İlçesi’ne konuşlandırdık. Üzerinde kar paletleri takılı vaziyette orada hizmet veriyor. 1 tanesini ise kötü yol şartlarında hastaya ulaşabilmemiz için kar lastiklerini takarak merkezde bulunduruyoruz. Bunların dışında 2 tane UMKE aracımız mevcut. UMKE ekiplerimiz gerektiği durumlarda hizmet veriyorlar. Düzce’de ulaşamadığımız hiçbir nokta yok. Düzce’de hava koşulları biraz ağır geçiyor. Ancak buna rağmen kentte 10 dakika, kırsalda 30 dakika altında vaka yerine ulaşabiliyoruz. Dağlarda mahsur kalan vakalarımız olsun. Yakın zamanda yaşadığımız sel felaketi olsun her koşulda ambulanslarımızla ve ekiplerimizle vakalara ulaşabiliyoruz. 2 tane pajero ambulansımız ve UMKE araçlarımız 4X4 özelliği olan ambulanslarımız. Bunun dışında 38 ambulansımızın da 13 tanesi 4X4 özelliği olan ambulanslarımız. Bunları da şehrin kritik yerlerine konuşlandırdık. Her ilçemizde 1, Akçakoca ilçesinde 2 ve şehir merkezinde 5 ambulansımızla hizmet veriyoruz” dedi.



“Ulaşamadığımız nokta yok”

Dr. Ahmet Kömürcü zorlu kış şartlarında dağlarda mahsur kalmalara ve kaybolmalara da ekiplerini hazırladıklarını belirterek; “İnşallah bu kış o tip vakalarla karşılaşmayız ancak olası karlı dağlarda mahsur kalma durumlarıyla karşılaşıldığında da Düzce’de ulaşamadığımız nokta neredeyse yok. Ambulanslarımızla ulaşımda sıkıntılı yerlere ise UMKE araçlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. UMKE ekiplerimiz hem sahip oldukları araçlarla hem de ekipmanlarla hem yer tespitinde hem de ulaşımda sıkıntı yaşamıyorlar” diye konuştu.



“Eğitime ayrı bir önem veriyoruz”

Kömürcü hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini belirterek “Bu kadar ambulans ve ekipmanların yanında bunları kullanabilecek yetkin personelin olması da çok önemli. Ekiplerimiz yazkış, yağmurçamur, gecegündüz sürekli çalışıyorlar. Ayrıca hizmet içi eğitimlerle de sağlık personelimizin bilgilerini sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Biz her daim göreve hazırız bunun yanında Düzce halkımıza da birçok görevler düşüyor. 112 Hattımıza birçok asılsız çağrı yapılmakta. Benim buradan vatandaşlarımızdan isteğim bu çağrıları yapmamaları ve 112 hattını gereksiz yere meşgul etmemeleridir. Bunun dışında trafikte gördüğümüz ambulanslarımıza mümkün olduğunca yol vermeye çalışalım. Hiçbir işimiz o ambulansın içinde yaşamla mücadele veren insanın işiğ kadar acil olamaz. Bir ambulansa verdiğimiz yol yaşama verdiğimiz yoldur. O acı siren bir gün hepimiz için çalabilir. Bir diğer konuda bizler sağlık çalışanları olarak büyük emekler veriyoruz, insan sağlığı için çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın sizlere uzattığı şefkat eline şiddetle cevap vermeyelim. İnşallah hiçbir insanımızın bize işi düşmez ama düşerse de bir telefon kadar yakınız” ifadelerinde bulundu.

