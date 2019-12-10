20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Kupasında Erdinç Özdemir şampiyon oldu.

Düzce’de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Bu kapmanda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Turnuvası yapıldı. 3 gün süren ve 20 sporcunun yarıştığı turnuvada Erdinç Özdemir birinci, Cengiz Mandıracı ikinci, Uğur Salih Yılmaz ve Hakan Aylı üçüncü oldu.

DÜZCE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:30

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