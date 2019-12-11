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Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti

İHA

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile DELTA Alfa Çorap Fabrikası'nın katkılarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden özel öğrenciler derneğe ve fabrikaya teşekkür ziyaretinde bulundular.

Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile DELTA Alfa Çorap Fabrikası’nın katkılarıyla Anıtkabir’i ziyaret eden özel öğrenciler derneğe ve fabrikaya teşekkür ziyaretinde bulundular.
Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile DELTA Alfa Çorap Fabrikası tarafından Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli öğrenciler 10 Kasım tarihinde Ankara’ya gönderildi ve Anıtkabir’i ziyaret ettiler.
Ziyaretin ardından engelli öğrenciler okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte derneği ve fabrikayı ziyaret ederek Ankara’ya gitmelerine destek olan DİDER Başkanı Sedat Mıhçı ile Fabrika Genel Müdürü Volkan Özer’e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim ettiler.

DÜZCE

11 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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