Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı

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DÜZCE´de otomobil kiralama şirketlerinden kiraladıkları otomobilleri, parçalayıp satan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Düzce´de otomobil kiralama şirketlerinden kiralanan araçların geri getirilmeyerek, Sakarya´nın Hendek ilçesinde parçalandığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Hırsızlık Masası ekipleri, şüphelilerin Erdi Ç., Erdinç Ç., Ferhat M. ve Furkan M. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheliler, bir aracı Hendek ilçesine götürürken düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorgularında verdikleri bilgiler doğrultusunda araçların parçalanarak satıldığı iş yerleri de tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



DÜZCE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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