Sahiller martılara kaldı

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahillerinde kumsallar martılarla kaplandı.
Karadeniz sahili Akçakocada balık sezonunda palamut var hamsi balığının azalmasıyla birlikte martılarda kumsalları kaplayarak ilginç görüntü oluşturdu.
Balık sezonunda teknelerin arkasında uçuşan martılar bu sayede karınlarını doyuruyorlardı. Balıkçılar avlanmaya çıkmayınca martılar kumsallara yerleşerek güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
DÜZCE
11 Aralık 2019 Çarşamba
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