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Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını hazırlıyor Onay “Yeniliğe ayak uydurmamız gerekiyor”

İHA

Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını hazırlıyor Onay “Yeniliğe ayak uydurmamız gerekiyor”

– Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü’nün düzenlediği “İlk İş Mülakatını Birlikte Yapalım! CV Hazırlama Eğitimi ve Mülakat Simülasyonu” başlıklı etkinlikte, öğrencilere CV hazırlama teknikleri ve iş mülakatlarında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Süleyman Şah Amfisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Düzce İşKur yetkilileri, davetli misafirler ve öğrenciler katılım sağladı.
Etkinliğin ilk sunumunu gerçekleştiren İnsan Kaynakları Uzmanı Tuba Onay, iş başvurusu yaparken dikkat edilecek noktalara değindi. Onay, “Kişi öncelikle kendini tanımalıdır. Ben ne yaparım ne yapamam diye kendine sorular sormalıdır. Güçlü yönlerini ve güçsüz yönlerini bilip masaya yatırmalıdır. Güçlü yönlerini parlatırken güçsüz yönlerinin de farkında olması gerekir. İçinde bulunduğumuz dönem teknoloji ve robot çağı. Bazı meslekler kayboluyor ya da değişen zamanla birlikte dönüşüyor. Kişiler bu değişime ayak uydurmalı. Zaten sonrası gelecektir” diyerek değişimin takipçisi olunması gerektiğini vurguladı.

“Üniversite mezunu olmak ayrıcalık değil”
Tuba Onay’dan sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Mehmet Onay, herkesin üniversite okuyabildiğine değinerek, Üniversite mezunu olmanın bir ayrıcalık olmadığını ifade etti. Kişinin yeteneklerinin farkında olmasının önemine de değinen İnsan Kaynakları Uzmanı Mehmet Onay, “Herkes üniversite okuyor, artık bunun bir önemi kalmadı. Seni diğerlerinden ayıran ve istediğin işe kabul edilmeni sağlayacak temel faktör, neyi mükemmel yaptığın ya da yapamadığındır. İşin özü CV hazırlamak değil istediğin pozisyonu tanımaktır. Güçlü iletişim ve motivasyon mülakatta ayrıntıdır. Bizler de bugün tüm bu soruları yanıtlamak için toplandık. İnşallah buradan çıkınca herkes bir şeyler alarak hayatına devam eder’’ ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin memnun kaldığı etkinlik, hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.

DÜZCE

11 Aralık 2019 Çarşamba

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