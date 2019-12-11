Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor

İHA

Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamamaları için DERGAZ'a müracaat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor

Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi’nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamamaları için DERGAZ'a müracaat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi’nde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi alarak, doğal gazın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan hanelere doğal gaz kutusu bağlanmayacağından, abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşamamaları için bir an evvel DERGAZ'a müracaat etmeleri önemle duyurulur” ifadelerinde bulunuldu.

DÜZCE

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de toplu taşımada yeni minibüsler
YEREL HABERLER Düzce’de toplu taşımada yeni minibüsler
Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın Şurası’nda tanıtılıyor
YEREL HABERLER Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın ...
Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına ...
Rektör Çakar “20 yayınım bine yakın atıfım var”
YEREL HABERLER Rektör Çakar “20 yayınım bine yakın atıfım var”
Rusya ve Gürcistan’dan gelen heyet kestane ağaçlarını inceledi
YEREL HABERLER Rusya ve Gürcistan’dan gelen heyet kestane ağaçlarını ...
Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını hazırlıyor Onay “Yeniliğe ayak uydurmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını ...
Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi
Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal ...
Sahiller martılara kaldı
YEREL HABERLER Sahiller martılara kaldı
Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi ...
Yem silosundan düşerek öldü
YEREL HABERLER Yem silosundan düşerek öldü
Atık barkodlardan top yaptı
YEREL HABERLER Atık barkodlardan top yaptı
Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti
Bolu Dağı’nda tomruk yüklü tır kaza yaptı, tomruklar yola saçıldı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda tomruk yüklü tır kaza yaptı, tomruklar ...
Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı
Düzce Belediyesi şantiye için yer tespiti yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi şantiye için yer tespiti yapılıyor
Düzce Belediyesi yaşlı kadının yanan evini onardı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yaşlı kadının yanan evini onardı
Ata sporu okçuluğu öğreniyorlar
YEREL HABERLER Ata sporu okçuluğu öğreniyorlar
20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu
YEREL HABERLER 20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu
Vali Dağlı’dan İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan İnsan Hakları Günü mesajı
Düzce Belediyesi yenilikçi girişimlerle vatandaşın hizmetinde
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yenilikçi girişimlerle vatandaşın ...
Düzce 112 Acil Servis kışa hazır 7/24 göreve hazırız
YEREL HABERLER Düzce 112 Acil Servis kışa hazır 7/24 göreve hazırız
Wushu’da 19 madalya
YEREL HABERLER Wushu’da 19 madalya

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X