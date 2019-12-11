Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi’nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamamaları için DERGAZ'a müracaat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi’nde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi alarak, doğal gazın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan hanelere doğal gaz kutusu bağlanmayacağından, abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşamamaları için bir an evvel DERGAZ'a müracaat etmeleri önemle duyurulur” ifadelerinde bulunuldu.

DÜZCE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.