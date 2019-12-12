Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı

İHA

Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı

– Isı yalıtım firması Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, soğutma enerjisi için ısıtmaya göre 4 katı daha fazla noktada enerjiyi kaybettiğimizi belirterek “Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı bir iklimlendirme yöntemidir” dedi.
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından, “Müdür Yollarda Sıfır Enerji Binalar için Gönüllüler Platformu” adı altında “Isı Yalıtımı Ülke Kazanımı” projesi kapsamında düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı Türkiye ve Avrupa’daki Uygulamalar” başlıklı seminer, İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programa; Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programın davetli konuşmacısı ısı yalıtım firması Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, neden Müdür Yollarda isminin kullandıklarını açıklayarak, sektörde işin içinden gelen, teknik olarak konuşabilen insanların sahaya çıkmasını ve insanlara bu konuları anlatması gerektiğini düşündükleri için bu ismi kullandıklarını ifade etti.
Ülke olarak binalarda ısınma maliyetimizin 14 milyar dolar olduğunu belirten konuşmacı, bunun ülkeye büyük bir külfet olduğunu söyledi. Binaları ısıtmak ve soğutmak için sarf ettiğimiz enerjiyle neler yapılabileceğine dair örnekler veren Özgür Kaan Alioğlu, ödenen rakamların tasarrufa ayrıldığında, 14 milyar dolarla günümüzde Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve 8 şehir hastanesi yapılabileceğini sözlerine ekledi. Binaları ısıtmak ve soğutmak için harcadığımız enerjinin yüzde 50’sini tasarruf etsek dahi bunun gibi yatırımların çoğunu yapabileceğimizi dile getiren Alioğlu, günümüz şartlarında ve teknolojisinde binalarda mevcut teknoloji ile bu tasarrufu yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.
Isı yalıtımına ve bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu söyleyen Özgür Kaan Alioğlu, yalıtımın yanlış anlaşıldığını belirterek “Isınma enerjisini direkt olarak birinci kaynaktan alıyoruz. Yani sadece yakarken enerjinin bir kısmını kaybediyoruz. Soğutma enerjisi için ise önce doğalgazı yakarken, sonra onu elektriğe çevirirken akabinde elektriği şebeke üzerinden binalarımıza getirirken ve son olarak elektriği klima cihazımıza sokup soğuk hava elde ederken enerjiyi kaybediyoruz. Yani soğutma enerjisi için ısıtmaya göre 4 katı daha fazla noktada enerjiyi kaybediyoruz. Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı bir iklimlendirme yöntemidir” şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Özgür Kaan Alioğlu’na plaket takdim etti.

DÜZCE

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Lösemili çocuklar için özel bere örüyorlar Sosyal medyadan buluştular Lösemili çocuklar için bere örmeye başladılar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Lösemili çocuklar için özel bere ...
Düzce’de toplu taşımada yeni minibüsler
YEREL HABERLER Düzce’de toplu taşımada yeni minibüsler
Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor
Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın Şurası’nda tanıtılıyor
YEREL HABERLER Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın ...
Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına ...
Rektör Çakar “20 yayınım bine yakın atıfım var”
YEREL HABERLER Rektör Çakar “20 yayınım bine yakın atıfım var”
Rusya ve Gürcistan’dan gelen heyet kestane ağaçlarını inceledi
YEREL HABERLER Rusya ve Gürcistan’dan gelen heyet kestane ağaçlarını ...
Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını hazırlıyor Onay “Yeniliğe ayak uydurmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını ...
Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi
Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal ...
Sahiller martılara kaldı
YEREL HABERLER Sahiller martılara kaldı
Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi ...
Yem silosundan düşerek öldü
YEREL HABERLER Yem silosundan düşerek öldü
Atık barkodlardan top yaptı
YEREL HABERLER Atık barkodlardan top yaptı
Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti
Bolu Dağı’nda tomruk yüklü tır kaza yaptı, tomruklar yola saçıldı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda tomruk yüklü tır kaza yaptı, tomruklar ...
Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı
Düzce Belediyesi şantiye için yer tespiti yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi şantiye için yer tespiti yapılıyor
Düzce Belediyesi yaşlı kadının yanan evini onardı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yaşlı kadının yanan evini onardı
Ata sporu okçuluğu öğreniyorlar
YEREL HABERLER Ata sporu okçuluğu öğreniyorlar
20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu
YEREL HABERLER 20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu
Vali Dağlı’dan İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan İnsan Hakları Günü mesajı
Düzce Belediyesi yenilikçi girişimlerle vatandaşın hizmetinde
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yenilikçi girişimlerle vatandaşın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X