– Isı yalıtım firması Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, soğutma enerjisi için ısıtmaya göre 4 katı daha fazla noktada enerjiyi kaybettiğimizi belirterek “Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı bir iklimlendirme yöntemidir” dedi.

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından, “Müdür Yollarda Sıfır Enerji Binalar için Gönüllüler Platformu” adı altında “Isı Yalıtımı Ülke Kazanımı” projesi kapsamında düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı Türkiye ve Avrupa’daki Uygulamalar” başlıklı seminer, İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın davetli konuşmacısı ısı yalıtım firması Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, neden Müdür Yollarda isminin kullandıklarını açıklayarak, sektörde işin içinden gelen, teknik olarak konuşabilen insanların sahaya çıkmasını ve insanlara bu konuları anlatması gerektiğini düşündükleri için bu ismi kullandıklarını ifade etti.

Ülke olarak binalarda ısınma maliyetimizin 14 milyar dolar olduğunu belirten konuşmacı, bunun ülkeye büyük bir külfet olduğunu söyledi. Binaları ısıtmak ve soğutmak için sarf ettiğimiz enerjiyle neler yapılabileceğine dair örnekler veren Özgür Kaan Alioğlu, ödenen rakamların tasarrufa ayrıldığında, 14 milyar dolarla günümüzde Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve 8 şehir hastanesi yapılabileceğini sözlerine ekledi. Binaları ısıtmak ve soğutmak için harcadığımız enerjinin yüzde 50’sini tasarruf etsek dahi bunun gibi yatırımların çoğunu yapabileceğimizi dile getiren Alioğlu, günümüz şartlarında ve teknolojisinde binalarda mevcut teknoloji ile bu tasarrufu yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Isı yalıtımına ve bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu söyleyen Özgür Kaan Alioğlu, yalıtımın yanlış anlaşıldığını belirterek “Isınma enerjisini direkt olarak birinci kaynaktan alıyoruz. Yani sadece yakarken enerjinin bir kısmını kaybediyoruz. Soğutma enerjisi için ise önce doğalgazı yakarken, sonra onu elektriğe çevirirken akabinde elektriği şebeke üzerinden binalarımıza getirirken ve son olarak elektriği klima cihazımıza sokup soğuk hava elde ederken enerjiyi kaybediyoruz. Yani soğutma enerjisi için ısıtmaya göre 4 katı daha fazla noktada enerjiyi kaybediyoruz. Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı bir iklimlendirme yöntemidir” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Özgür Kaan Alioğlu’na plaket takdim etti.

DÜZCE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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