Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı

– Düzce’nin Kalıcı Konutlar Bölgesinde seyir halindeki otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför yolcuları indirdikten sonra aracın motor kısmından çıkan dumanlara yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanmaktan kurtardı.

Olay öğlen saatlerinde Düzce Bahçeşehir 8. bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kalıcı KonutlarDüzce Seferi yapan Düzce Belediyesi Halk otobüsü Kalıcı Konutlar 8. bölge mevki'inde motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Şoförün dumanı fark etmesi ile otobüsü yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti. Ardından ise yangın söndürme tüpü ile motor kısmına müdahale etti. Yolcular tarafından bölgeye çağırılan Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri otobüsün yangınını kontrol altına alan şoföre teşekkür ederken, her ihtimale karşı motor kısmında kontrol yapıldı. Yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.

DÜZCE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.