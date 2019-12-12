Yaralı şahin koruma altına alındı

Akçakoca’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Orman İşlet Müdürlüğünün girişimleriyle tedavi altına alındı.



Akçakoca Şifalı su mevkisinde bir vatandaş tarafından yaralı halde fark edilen şahin, kendisine teslim edilen veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, yaralı şahinin akıbeti ile ilgili olarak kendilerine yaralı halde getirilen yavru şahinin hemen tedavi altına alındığını söyledi. Şahinin tedavi sonrasında tekrar doğaya salınacağını belirten Ekinci, "İki saat önce Kaymakamlığımız tarafından bize ihbar geldi. Şahin, büyük ihtimalle yüksek gerilim hattına çarpmış. Bu nedenle kanat kısmında bir yaralanma olmuş. Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapılmış. Şu anda da Milli Parklara teslim edilecek. Şahin, tamamen iyileştikten sonra tekrardan doğaya salınacak. Yavru bir şahin, tedavisi sürüyor" dedi.



Yaralı şahin, Milli Parklar Av Koruma Düzce Şubesi ekipleri tarafından alınarak Düzce’ye götürüldü.

DÜZCE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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