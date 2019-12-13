İşliyen “Sanal, hakikatin yerini almamalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşliyen “Sanal, hakikatin yerini almamalı”

İHA

– Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, günümüzde gerçeklerin yerini sanal çalışmaların aldığını ve çoğu gencin bu sanalla yetindiğini vurguladı.

İşliyen “Sanal, hakikatin yerini almamalı”

– Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, günümüzde gerçeklerin yerini sanal çalışmaların aldığını ve çoğu gencin bu sanalla yetindiğini vurguladı.
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği “Sanal ile Hakikat Arasında Gençlik” başlıklı konferansta, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik İlahiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Balay’ın Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin etkinliklere verdiği öneme değinerek, bu etkinliklerin herkes için birer fırsat eğitimi olduğunu vurguladı. Üniversitelerin öğrenci yetiştirmenin yanında akademik bilgi üretme ve bu bilgileri toplum yararı için kullanılır hale getirme gibi görevlerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, konferansın herkes için faydalı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, “Sanal ile Hakikat Arasında Gençlik” başlıklı sunumunda; günümüzde gerçeklerin yerini sanal çalışmaların aldığını ve çoğu gencin bu sanalla yetindiğini vurguladı. Oluşturulan sanal gerçeklerle ya da kavramlarla kişilerin mala, mülke ve şöhrete kavuşmak için zamanını harcadığını söyleyen Dr. Burhan İşliyen, asıl marifeti; insanlara sunulan mal, mülk ve makama fazla bağlanmadan bunların geçici ve bizim hizmetimize sunulan her şeyin birer imtihandan ibaret olduğunun farkına varılması şeklinde açıkladı.
Dünyaya geliş amacının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. İşliyen, bu dünyada oluşturulan sanalı hakikate çevirmek için farkındalık oluşturulmasının önemi üzerinde durdu. İmtihan için gelinen bu dünyada, imtihanın her gün sabah namazı ile başladığını katılımcılarla paylaşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Kur’anı Kerim’in hakikatleri apaçık olarak söylediğini sözlerine ekledi.
Aşırılıktan ve tarafgirlikten kaçınılması gerektiğini de dile getiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Düzce Üniversitesi’nde olmaktan ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kendisini davet eden İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz ve konferans katılımcılarına teşekkür etti.

DÜZCE

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı
Yaralı şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin koruma altına alındı
Akçakoca'da sahilde ve yollarda temizlik çalışmaları son hız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakoca'da sahilde ve yollarda temizlik çalışmaları ...
Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı
YEREL HABERLER Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı
Başkan Özlü mahalle ziyaretlerinin ilk turu tamamlandı
YEREL HABERLER Başkan Özlü mahalle ziyaretlerinin ilk turu ...
Tüketici hakları belediyeye emanet
YEREL HABERLER Tüketici hakları belediyeye emanet
Gönüllü imam okul duvarlarını siluet vektörel boya ile canlandırdı
YEREL HABERLER Gönüllü imam okul duvarlarını siluet vektörel boya ...
Gümüşova’da dürüstlük kantini
YEREL HABERLER Gümüşova’da dürüstlük kantini
Öğrencilerin sorunlarını direk Kaymakama anlattılar
YEREL HABERLER Öğrencilerin sorunlarını direk Kaymakama anlattılar
Kardeş okul öğrencileri ile birlikte tiyatro izlediler
YEREL HABERLER Kardeş okul öğrencileri ile birlikte tiyatro ...
Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında ...
Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler
YEREL HABERLER Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler
Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı
YEREL HABERLER Soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı
(ÖZEL) Lösemili çocuklar için özel bere örüyorlar Sosyal medyadan buluştular Lösemili çocuklar için bere örmeye başladılar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Lösemili çocuklar için özel bere ...
Düzce’de toplu taşımada yeni minibüsler
YEREL HABERLER Düzce’de toplu taşımada yeni minibüsler
Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Boğaziçi’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor
Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın Şurası’nda tanıtılıyor
YEREL HABERLER Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın ...
Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına ...
Rektör Çakar “20 yayınım bine yakın atıfım var”
YEREL HABERLER Rektör Çakar “20 yayınım bine yakın atıfım var”
Rusya ve Gürcistan’dan gelen heyet kestane ağaçlarını inceledi
YEREL HABERLER Rusya ve Gürcistan’dan gelen heyet kestane ağaçlarını ...
Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Birlikte yapalım Projesi hayata geçti
Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını hazırlıyor Onay “Yeniliğe ayak uydurmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencileri iş hayatını ...
Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi
Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X