Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı

Düzce Üniversitesi Anaokulu ve Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu, “Kardeşim Var mısın?” projesi kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Her iki anaokulunun iş birliğinde düzenlenen Minik Çevreciler İş Başında etkinliğinde bir araya gelen geleceğin teminatı olan minikler; çevre bilinci oluşturmak ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığa dikkat çekmek için Aziziye Parkı’ndaki çöpleri topladı.

Temizlik faaliyeti gerçekleştiren anaokulu öğrencileri, büyüklere de örnek olarak çevre temizliği ve yeşil çevre konusunda daha yaşanılabilir bir dünya mümkün mesajı verdiler.

DÜZCE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

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