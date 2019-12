DTSO Başkanı Şahin, “Üniversite-sanayi işbirliği çok önemli”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasıyla Düzce Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj Programı” toplantısı Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın sunumuyla gerçekleşti.

Toplantıya, DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve firma yetkilileri katılım sağladı.



“İşbirliği içinde olmalıyız”

Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, her platformda dile getirmekte olduğu üniversitesanayi işbirliği çok önemsedikleri, birinci önceliklerinin nitelikle ara eleman sorunun çözümüne katkı sağlamak olduğunu, acil önlemler alınmazsa bu sorunun daha ciddi boyutlara varacağını söyledi. Bu sorunun çözümünde işverenlerin de elinden geleni yapması, işbirliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini, sanayicinin yatırım yaparak istihdam oluşturması takdirle karşılanması gerektiği ve her türlü sorunun varsa çözüm önerilerinin kendilerini ulaştırılmasını, bu hususlarda her türlü çalışmayı yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.

Programın devamında, kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, fakültenin yürütmekte olduğu ve 5510 sayılı Kanun gereği iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin Düzce Üniversitesi tarafından karşılanan “ 7+1eğitimde 4 aylık staj” konusunda bölgemiz sanayicilerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda öncelikle Türkiye’de 21 Teknoloji Fakültesinden biri olan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin tarihçesi, fakülte bölümlerinin ve akademisyenlerin tanıtımı ve öğrenci dağılımları yer aldı.

Toplantıda mevcut ÜniversiteSanayi İşbirliklerinin değerlendirilmesi yapıldı ve yeni potansiyel işbirlikleri modellerinin ve özellikle sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik bir sanal tasarım merkezinin kurulması için proje üretilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Nitelikli eleman sorununun her geçen gün büyümekte olduğu, acil önlemler alınmadığı takdirde çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalınacağı, özellikle mühendislik fakültelerinin branşlarına göre meslek liseleri mezunları tarafından çok daha fazla tercih edilmesi gerektiği, önceden uygulanmakta olan ek puan ve M.T.O.K’un çok daha fazla tercih edileceği bir sisteminin tekrar gündeme gelmesi ve ailelerin çocuklarını her geçen gün kontenjanların düşmekte olduğu mesleki liselere göndermesini sağlayacak yasal alt yapının sağlanması gerektiği hakkında görüşüldü.

Diğer bir tehlikenin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören mesleki ve teknik lise mezunu oranlarının yüzde onların da altına düştüğü, aslında bu oranın tam tersi olması gerektiği, bu konuda mevzuat düzenlenebilmesi için farkındalık oluşturulması gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı.

Prof. Dr. Ayhan Şamandar, “7+1 Eğitim Modeli” kapsamında, staj maliyetlerinin üniversite tarafından karşılanacağı bu sistemde Makine ve İmalat Mühendisliği, Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerin bir dönem işletmelerde staj yapabilmelerinin ilgili işkollarında faaliyet gösteren firmaların nitelikli eleman temin etmelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti ve sistemin nasıl işlediği konusunda bilgiler verdi. Prof.Dr. Ayhan Şamandar, bu sistemde üniversitenin staj yapan öğrencilere, mevzuat ile belirlenmekte olan aylık bir ücret verdiğini de ilave etti.

Toplantı sonunda katılımcı firma yetkilileri üniversite ile ilk kez protokol yapma ve mevcut protokolleri olan sanayicilerin de bu protokollerin yenilenmesi konusunda bilgiler aldılar. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

DÜZCE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.