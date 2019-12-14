Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu

Uluslararası Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.
Tunus'ta 0713 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İslam ülkesinin katıldığı 17. Uluslararası Kur'anı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na ülkemizi temsilen katılan Cumayeri İlçesi Merkez Yeni Cami İmamHatibi Muhammed Said Sezer Dünya 3'üncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı.
DÜZCE
14 Aralık 2019 Cumartesi
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