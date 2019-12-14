Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü

Bu nasıl dehşet! Kazmayla katletti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Türkiye Yüzme federasyonu tarafından gerçekleştirilen 1112 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finalinde Düzceli Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.

Ankara’da düzenlenen 1112 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finallerinde kulaç atan Atlantis Spor Kulübü sporcusu Naz Zorlu Türkiye kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 50 metre sırtüstü yüzme – 50 metre serbest yüzme ve 100 metre sırtüstü yüzme yarışlarına katılan Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.

Kulüp antrenörü Çetin Çelebioğlu “Türkiye şampiyonasında sporcumuz ile iyi derece alarak Düzce’mizi en iyi şekilde temsil etti” dedi.

DÜZCE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.