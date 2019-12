Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da balıkçılar 2019 balık sezonunda Palamut balığı ve Hamsi balığının az çıkmasıyla birlikte kum midyesi avcılığına yöneldi.

Akçakoca açıklarında kum midyesi avcılığına yönelen balıkçılar sahilde ve açıklarda kum üzerinde bulunan kum midyesini avlayarak geçimlerini sürdürüyorlar. Akçakoca Balıkçı barınağı Kooperatif başkanı Mustafa Karakaş, Kum Midyesi avcılığının 3 yıldır yapıldığını belirterek ”Kum midyesinin ömrü 2 yıl o yüzden avlanmasını serbest bırakılıyor. Normal ölçülerine ulaşmış kum midyelerini avlamakta bir sakınca yok. Ancak bilim adamlarının yaptığı araştırmada bu kum midye avcılığında yüzde 30 gibi kum kaybının olduğunu söylüyorlar. Bu sorunda kıyılarda bariz olarak görülüyor. Sonuçta kum midyesi denizimizin bir filtresi gibidir. Sonuçta denizden alınan her şeyin denizlerimize bir zararı vardır. Yani her avcılık gibi bununda zararı mevcuttur” dedi.

Karakaş, 2019 avlanma sezonunda palamut balığının olmamasının nedenine değinerek “Palamut balığının olmamasının sebebi küresel ısınmayla alakalı, ana sebep bu diğer etkenlerde vardır. Denizimizin sıcak olması sebebiyle Palamut anaç balıklar yumurtasını dökemediler. Daha doğrusu güvenli su bulamadı balıklar. Bununla birlikte boğazda dalyanlarında etkisi var. Dalyanları geçemedi palamut balığı Karadeniz’e gelip yumurtasını bırakamadan yakalandılar. Ama en büyük etken küresel ısınma olarak görülüyor" diye konuştu.

Kum midyeciliği avlanmasında mil hesabının olmadığı ve her yerde her derinlikte tutulabildiğini ifade edildi.

DÜZCE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.