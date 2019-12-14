Ecza deposunda yangın

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DÜZCE´de, bir ecza deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın sabaha karşı Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir ecza deposunda çıktı. Ecza deposundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



DÜZCE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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