Soba az kalsın can alıyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soba az kalsın can alıyordu

İHA

– Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sobadan sızan karbon monoksit nedeniyle aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi etkilendi.

Soba az kalsın can alıyordu

– Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda sobadan sızan karbon monoksit nedeniyle aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi etkilendi.
Olay gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 817 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sobayı yakarak uyuyan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkinlendiler. Durumu fark ederek uyanan baba durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk ile anne ve babaya ilk müdahaleyi yaparak tedavi edilmeleri için Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DÜZCE

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO Başkanı Şahin, İKV’nın yürütme kurulunda
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, İKV’nın yürütme kurulunda
Düzce’de okul kantinlerine sıkı takip
YEREL HABERLER Düzce’de okul kantinlerine sıkı takip
5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Ecza deposunda yangın
YEREL HABERLER Ecza deposunda yangın
İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi
YEREL HABERLER İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini ...
Balıktan umudu kesince midye avcılığına başladılar Karakaş, “Palamut’un olmaması küresel ısınmayla alakalı”
YEREL HABERLER Balıktan umudu kesince midye avcılığına ...
Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü
Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
YEREL HABERLER Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
Düzce'ye 300 Sosyal konut yapilacak
YEREL HABERLER Düzce'ye 300 Sosyal konut yapilacak
Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu
YEREL HABERLER Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu
Ali Kuşçuoğlu'nun annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ali Kuşçuoğlu'nun annesi toprağa verildi
Düzce OSB’de itfaiye birimi kurulması konuşuldu
YEREL HABERLER Düzce OSB’de itfaiye birimi kurulması konuşuldu
Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders yaptı
YEREL HABERLER Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders ...
Yaşları küçük yürekleri büyük çocuklardan yardım kampanyasına destek geldi
YEREL HABERLER Yaşları küçük yürekleri büyük çocuklardan yardım ...
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı ...
Düzce’de, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı Hurdaya dönen otomobilde şoka giren kadın, araçta sıkışan nişanlısı için feryat etti
YEREL HABERLER Düzce’de, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok ...
DTSO Başkanı Şahin, “Üniversite-sanayi işbirliği çok önemli”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, “Üniversite-sanayi işbirliği çok ...
Kişisel verilerin korunması anlatıldı
YEREL HABERLER Kişisel verilerin korunması anlatıldı
Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı
İşliyen “Sanal, hakikatin yerini almamalı”
YEREL HABERLER İşliyen “Sanal, hakikatin yerini almamalı”
Yaralı şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin koruma altına alındı
Akçakoca'da sahilde ve yollarda temizlik çalışmaları son hız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakoca'da sahilde ve yollarda temizlik çalışmaları ...
Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı
YEREL HABERLER Otobüsü yanmaktan şoför kurtardı
Başkan Özlü mahalle ziyaretlerinin ilk turu tamamlandı
YEREL HABERLER Başkan Özlü mahalle ziyaretlerinin ilk turu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X