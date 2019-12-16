Düzce’de akran eğitimler devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek alan Düzce Genç Eller Derneği’nin akran eğitimleri devam ediyor.

Düzce Genç Eller Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Gülümseyen Gönüller projesinde akran eğitimleri devam ediyor. Daha önce Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi tarafından 15 öğrencinin eğitmenlik belgesi alması ile başlayan Akran Eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Eğitimler kapsamında gençlere madde bağımlılığının zararları anlatılıyor. Bağımlılığın zararları eğlenceli şekilde katılımcılara aktarılırken, gençlere ben dili, sen dili, dikkat eğitimler ve kendini tanıma eğitimleri de aktarıldı. Düzce Genç Eller Derneği yetkililerinin yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan destek ve projenin süresi 10 ay olmasına rağmen ve aralık sonu itibari ile son bulacak olan projeyi dernek olarak devam ettirme kararı aldık. Mart 2020’ye kadar 40’a yakın eğitim koordine ettik. Memursen yönetimine de teşekkür ediyoruz. Eğitimleri onların konferans salonunda yapacağız. Hedefimiz bin öğrenci idi. Fakat bu sayıyı 3 bine çıkarttık. Bazı liselerde ve bazı özel gruplara da eğitim vereceğiz” dedi.

DÜZCE 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:35

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.