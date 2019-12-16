Düzce’de akran eğitimler devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce’de akran eğitimler devam ediyor

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek alan Düzce Genç Eller Derneği'nin akran eğitimleri devam ediyor.

Düzce’de akran eğitimler devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek alan Düzce Genç Eller Derneği’nin akran eğitimleri devam ediyor.
Düzce Genç Eller Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Gülümseyen Gönüller projesinde akran eğitimleri devam ediyor. Daha önce Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi tarafından 15 öğrencinin eğitmenlik belgesi alması ile başlayan Akran Eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Eğitimler kapsamında gençlere madde bağımlılığının zararları anlatılıyor. Bağımlılığın zararları eğlenceli şekilde katılımcılara aktarılırken, gençlere ben dili, sen dili, dikkat eğitimler ve kendini tanıma eğitimleri de aktarıldı. Düzce Genç Eller Derneği yetkililerinin yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan destek ve projenin süresi 10 ay olmasına rağmen ve aralık sonu itibari ile son bulacak olan projeyi dernek olarak devam ettirme kararı aldık. Mart 2020’ye kadar 40’a yakın eğitim koordine ettik. Memursen yönetimine de teşekkür ediyoruz. Eğitimleri onların konferans salonunda yapacağız. Hedefimiz bin öğrenci idi. Fakat bu sayıyı 3 bine çıkarttık. Bazı liselerde ve bazı özel gruplara da eğitim vereceğiz” dedi.

DÜZCE

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Belediyesi mahalle konakları için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi mahalle konakları için çalışma ...
Hazine arazisi belediye kullanımına tahsis edildi
YEREL HABERLER Hazine arazisi belediye kullanımına tahsis edildi
Genç Eller Ecdadın izinde
YEREL HABERLER Genç Eller Ecdadın izinde
Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü Tıra çarpan otomobilde sürücü sıkışarak can verdi, kazada 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü Tıra çarpan ...
Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Önce zayıflık sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Önce zayıflık sonra üniversite hayalini ...
Karadeniz'de hamsi fiyatı tavan yaptı
YEREL HABERLER Karadeniz'de hamsi fiyatı tavan yaptı
Bilinçaltı uygulamalarının terapötik etkileri anlatıldı
YEREL HABERLER Bilinçaltı uygulamalarının terapötik etkileri ...
Girişimci sporcular öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Girişimci sporcular öğrencilerle buluştu
Batı Karadeniz’de yazdan kalma günler yaşanıyor Yılbaşına az günler kala 20 derece sıcaklıkta vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de yazdan kalma günler ...
İzne çıktı geri dönmedi Polis kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER İzne çıktı geri dönmedi Polis kıskıvrak yakalandı
DİDER’den şiddete uğrayan kadınlara çağrı
YEREL HABERLER DİDER’den şiddete uğrayan kadınlara çağrı
Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı
DTSO Başkanı Şahin, İKV’nın yürütme kurulunda
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, İKV’nın yürütme kurulunda
Düzce’de okul kantinlerine sıkı takip
YEREL HABERLER Düzce’de okul kantinlerine sıkı takip
5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Soba az kalsın can alıyordu
YEREL HABERLER Soba az kalsın can alıyordu
Ecza deposunda yangın
YEREL HABERLER Ecza deposunda yangın
İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi
YEREL HABERLER İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini ...
Balıktan umudu kesince midye avcılığına başladılar Karakaş, “Palamut’un olmaması küresel ısınmayla alakalı”
YEREL HABERLER Balıktan umudu kesince midye avcılığına ...
Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü
Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
YEREL HABERLER Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
Düzce'ye 300 Sosyal konut yapilacak
YEREL HABERLER Düzce'ye 300 Sosyal konut yapilacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X