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Şiddetle mücadele için toplandılar

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılması planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzce'de Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Şiddetle mücadele için toplandılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılması planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzce’de Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.
Türkiye genelinde aile içi şiddetin önüne geçebilmek ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı, Düzce’de Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kurumlar kendi alanlarıyla alakalı sunumlar yaptılar.
Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre “Bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

DÜZCE

17 Aralık 2019 Salı

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