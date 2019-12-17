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Başkan Yanmaz taksici esnafı ile bir araya geldi

İHA

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ilçede ki ticari taksi şoförleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Yanmaz taksici esnafı ile bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ilçede ki ticari taksi şoförleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Okan Yanmaz'ın öncülük ettiği toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz, Hakan Öztaş, Belediye Meclis üyesi Şenol Yazgan, Zabıta Müdürü Serdar İnan, Akçakoca Şoförler Odası Başkanı Mehmet Alev'de katıldı. Başkan Yanmaz, esnafın daha iyi bir turizm sezonu geçirebilmesi için (T) plaka ticari taksi işletme yönetmenliği hakkında yeni düzenlemeler yapıldığını ifade ederek ,durak işgaliye bedellerinin kaldırıldığını ve yıllık vize ücretlerinin iptal edildiğini ifade etti.
Başkan Yanmaz, ''Seçimlerde sizlere verdiğimiz bir takım sözler vardı. Verdiğimiz sözler arasında vize kağıtlarının kaldırılacağı sözüydü. Geçtiğimiz meclis toplantısında bunun kararını aldık. İşgaliye bedelinin kaldırılması vaadini söz vermemiştik ama talepler gelince bunu da değerlendirmeye aldık ve meclise sunarak işgaliye bedelinin kaldırılması kararını aldık. Belediye başkanlığına geleli 89 ay gibi bir süre oldu. Bu süre içerisinde biliyorsunuz ilçemizi bir takım festivaller ve sosyal aktivitelerle hareketlendiremeye çalıştık. Temmuz ayının 18'ine kadar ilçemizde turizm anlamında ciddi bir artış vardı. Maalesef Akçakoca talihsiz bir gün geçirdi 18 Temmuz’da vefat edenlerimiz de oldu, onlara da Allah Rahmet eylesin diyorum“ dedi.

"Seneye çok kapsamlı bir festival yapacağız"
Konuşmasının ikinci aşamasında 2020 yılında yapmayı planladıkları etkinliklerden de söz eden Başkan Yanmaz sözlerine şöyle devam etti; “Bizim amacımız sizi rahatlatmak, aynı zamanda da sizin para kazanmanız için Akçakoca'yı faal ve hareketli hale getirmemiz. İnşallah seneye de festivalleri yeniden icra edeceğiz, bu sene hamsi festivali yapacağız ama bu seneki hamsi festivalimiz bir deneme olacak. Asıl büyük hamsi festivalini detaylı bir şekilde seneye Çuhalı çarşısında yapacağız“ ifadelerinde bulundu.
Bunlara ek olarak ticari araç tahsis belgesi koyduk yani tahsis belgesi olmayan hiç kimse ticari taksi kullanamayacak diyen Başkan Yanmaz; “Bunu düzenlememizin amacı korsan taksiciliğin önüne geçmek ve bütün ticari taksilerin durağı olacak ve durağa çalışacak durak harici taksicilik yapılmayacak. Yani o durağa 10 kişi para ödüyorsa birileri de o durağa para ödeyecek. Kanun olmayan yerde her zaman bir kaos çıkar. Sağ olsun meclis üyelerimizle de görüştük hepsinin onayı ve bütün partili arkadaşlarda buna destek verdi, bunu da bilmenizi istiyorum. Biz bu öneriyi getirdik sağ olsunlar meclis üyelerimiz ve partililer bizi yalnız bırakmadı, oy birliği ile sizin bu haklarınızı meclisten geçirdik. Bizler sizlerin yanınızdayız. Belediye başkanlığı biliyorsunuz vatandaşlarımız için seçilen bir makam ve her zaman sizin sorunlarınız bizim önceliğimizdir. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz'' ifadelerini kullandı. Başkan Yanmaz taksici esnafının sorunlarını tek tek dinleyerek not aldı.

DÜZCE

17 Aralık 2019 Salı

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