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Düzce’de atıl arazi kalmayacak

İHA

– Düzce Belediyesi "Açık Yeşil Projesi" kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Uygulamaya konan proje kapsamında muhtelif noktalarda bulunan boş arazilerde düzenleme ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Düzce’de atıl arazi kalmayacak

– Düzce Belediyesi “Açık Yeşil Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Uygulamaya konan proje kapsamında muhtelif noktalarda bulunan boş arazilerde düzenleme ve temizlik çalışmaları yapılıyor.
Daha önce vatandaşların şikayette bulunduğu ve bakımsız durumları ile görüntü kirliliğine yol açan boş araziler konusunda işlem başlatan Düzce Belediyesi daha önce duyurusu yapılan “Açık Yeşil Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak şehir merkezinde başlatılan çalışmalar vakit kaybetmeden çevre mahallelere de ulaştırıldı ve Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan, düzensiz halleri ile dikkat çeken boş arazilere iş makineleri ile giren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevkiinde zemin düzenleme ve temizlik çalışması yaptı. Çevreye uygun şekilde düzenlenen alanlarda yabani otlar ve ağaçların da çevresi temizlenerek sağlıklı bir ortam oluşması sağlandı. Açık Yeşil Projesinin uygulanacağı alanlara vatandaşlar için dinlenme alanları ve ışıklandırma çalışması da kısa süre içinde yapılacak. Konu hakkında bilgi veren ekipler, boş arazilerde yapılan tespitler çerçevesinde düzenleme ve temizlik işlemlerinin devam edeceğini bildirdi.

Açık yeşil Proje
Düzce’de yaşanan iki deprem sonrasında ortaya çıkan atıl arazi sorunu hakkında, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun önerisi ile gündeme gelen “Açık Yeşil Projesi” ile sahipsiz ve bakımsız kalan söz konusu arsaların sahipleri ile görüşülerek arazilerin belediyenin inisiyatifi ile vatandaşların kullanıma açılması amaçlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şunları kaydetmişti: “Şehrimizin en güzel noktalarından biri; yıllardır vatandaşlarımızın vakit geçirdiği, dinlendiği parklarımız. Bu alanlarda bulunan işletmeleri kaldırdık, artık parklar ait olduğu gibi vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanımına açıldı. Şimdi çalışmamızın ikinci etabı başlıyor, Millet Bahçesinin inşası. Projemiz hazır, ödeneğimiz hazır. Düzceliler borçlanmadan hizmet yapmak neymiş, yaşayarak görecek. Ancak tabii biz bu parkı yaptık, bitti demeyeceğiz. Bölgede örnek olacak projemizin etrafını da doldurmamız gerekiyor. Şehrin göbeğinde çok fazla boş arazi var, bunların birçoğu otopark olarak işletiliyor, bir kısmı ise tamamen atıl vaziyette. Şimdi ekiplerimiz atıl olan arsalarda temizlik çalışmalarına başladı. Diğer arsalara ilişkin de taşınmaz sahipleri ile görüşeceğiz. Kamu menfaati nedir? Bunu konuşacağız. Hep birlikte Düzce’yi parmakla gösterilen bir şehir yapacağız. Açık Yeşil adından anladığımız gibi, rızası olan, belediyemiz ile muvafakatname imzalayan vatandaşlarımızın arsasına ışıklandırma ve dinlenme alanları koyacağız. Vatandaşımız, aileleri ve çocukları ile burada dinlenecek, vakit geçirecek. Biraz sabır ve anlayış ile Düzce daha güzel olacak.”

DÜZCE

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:35
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