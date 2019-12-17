Son gün 20 Aralık

Düzce TUBİTAK 4006 bilim fuarı için Milli Eğitim İl Müdürlüğü ARGE Departmanı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Düzce’den onlarca okul başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Okullarda bilim ve teknolojik projelerin seçilerek hayata geçirilmesi, öğrencilerin yenilikçi düşüncelere sahip olması için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından okullara indirgenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarları için Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına hız verdi. ARGE Depatmanı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce il, ilçe ve beldelerde yürütücü öğretmenlere 20 Aralık Cuma gününe kadar eğitimler verilecek. Aynı zamanda projelerin TUBİTAK’a son başvuru tarihi de olan 20 Aralık’a kadar il genelinde 6070 okulun bin proje ile başvuru yapması bekleniyor.

DÜZCE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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