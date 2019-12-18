7 Kocalı Hürmüz tiyatro severlerden tam not aldı

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "Yedi Kocalı Hürmüz" ilk gösteriminde tiyatro severlerden tam not aldı. 24 oyuncu ve 4 kişilik teknik ekipten oluşan dev kadro ile Düzceliler ile buluşan oyunu 400 sanatsever izledi.

Selçuk Develi Tiyatrosu tarafından hazırlanan Sadık Şendil'in yazdığı, Selçuk Develi'nin yönettiği "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu ile 28 kişilik dev kadrosu ile perdelerini açtı. Yedi Kocalı Hürmüz, becerikli, kurnaz bir kadının, erkekleri adeta elinde oynatarak, yaşamını onların üstünden sürdürmesinin öyküsünü, güldürüye dayalı canlı müzikli, danslı, rejisi ile sahnelenen oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendi. Müzikleri dansları ve oyuncuların muhteşem performansını sanatseverler ayakta alkışladı.



Oyun sonrası duygusal anlar

İki perdelik oyun sonrası tiyatro severlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden oyunun yönetmeni Selçuk Develi'nin konuşması salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Develi “Uzun süredir Düzce'deki genç arkadaşlarımız ile birlikte bu oyuna hazırlanıyoruz. Müziğinden koreografisine kadar çok emek verdik. Salonun tahsisinde yardımcı olan Düzce Belediyesi yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Oyuncular, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Tiyatro sanatçısı Akif Çodur'un üzerinde "Özlüyoruz" yazılı fotoğrafı açıldı. Hayatını kaybeden Akif Çodur hakkında konuşan oyunun yönetmeni Develi; "Düzce'nin önemli tiyatro sanatçılarından Akif abimizin de aramızda olmasını çok isterdim. Düzce'nin önemli tiyatro sanatçılarından Akif Çodur'u bu vesile ile bir kez de buradan anmak istiyorum. Hayatını kaybeden tiyatrocularımız Celil Yağız, Erdal Atik ve ismini sayamadığım hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah'tan Rahmet diliyorum. Tiyatroculara yaşarken de biraz değer vermek gerekiyor" dedi.



Çelebi'den başarılı ekibe teşekkür

Oyunu izleyenlerin arasında bulunan Düzce'nin yetiştirdiği önemli isimlerden olan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi oyundan büyük keyif aldığını belirterek, "Selçuk (Develi) kardeşim ile uzun yıllar tiyatro oynadık. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi hazırlanılmış bir oyun. Bu vesile ile ben de hayatını kaybeden tüm tiyatrocularımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyun 18, 19 ve 25 Aralık tarihlerinde Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde saat 20:00'de yeniden seyirci ile buluşacak.

DÜZCE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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