Düzce Belediyesinin yama çalışmaları devam ediyor

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Düzce Belediyesi yama ekipleri şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt yama ekipleri, şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yukarı Yahyalar mahallesinde bozulan asfalt yollar üzerinde tespit yapan ekipler yol boyunca çukurlarda sert zemin düzenlemesi yaparak asfalt yama çalışması yapıyor. Çevre cadde ve bulvarlardaki ihtiyaçları da tespit eden ekipler, kar yağışı başlamadan ihtiyaçları karşılamak üzere aralıksız çalışmaya devam edecek.

DÜZCE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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