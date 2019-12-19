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Düzce’yi Samsun’da temsil edecekler

İHA

Atletizm müsabakalarında Düzce il birincisi olan ve Samsun’da Düzce’yi temsil edecek olan Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu yıldız kız atletizm takımı Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’ü ziyaret ettiler.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk atletizmde il birincisi olan takımı makamında ağırladı. Kaymakam Öztürk, "İl birincisi olarak Samsun ilinde yapılacak olan Türkiye atletizm şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum, yapılacak olan müsabaka için başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. Kaymakam Öztürk daha sonra çocuklar sohbet etti.

DÜZCE

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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