“Haller, Sözler, Düşler” sergisi ilgiyle karşılandı

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Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suzan Tepe Yılmaz tarafından oluşturulan “Haller, Sözler, Düşler” başlıklı kişisel heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan sergide, Doç. Dr. Suzan Tepe Yılmaz’a ait birbirinden değerli eserler, öğrenciler, öğretim elemanları ve sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı. “Haller, Sözler, Düşler” başlıklı kişisel sergi, 7 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

DÜZCE 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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