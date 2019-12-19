Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı

Düzce Üniversitesi “Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Düzce Üniversitesi “Anaokulu Müdürü Semih Tat’ın, Ülkemizde her sene düzenli olarak Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası hakkında bilgi verdiği etkinlikte; tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.

12 18 Aralık’ta tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan bu anlamlı haftada, Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri yerli malı haftası gösterileri gerçekleştirdiler. Veliler ve öğrencilerin yerli malı haftası için hazırlanan yiyecekleri birlikte tatmalarının ardından etkinlik sona erdi.

DÜZCE 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:36

YATSI 19:03

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