Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir önce ki belediye başkanı tarafından D100 karayolu üzerine yaptırılan heykellerin kaldırılması ile boş kalan kavşak içlerinde peyzaj çalışmaları başladı.

Kaynaşlı’da eski belediye başkanı Erol Bayraktar tarafından yaptırılan ve Ay Yıldız şekline benzetilmeye çalışılan heykeller D100 karayolu üzerinde ki kavşaklardan, Belediye Başkanı Birol Şahin’in göreve gelmesi ile kaldırılmış, peyzaj çalışmaları başlamıştı. Değişik bitki ve çiçeklerle düzenlenecek olan kavşaklar rengarenk oluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde D100 karayoluna yeni bir hava katacak.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol şahin yapılan çalışmaları bizzat takip etti.

DÜZCE 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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