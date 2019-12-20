Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı’nda yeni ürünler katılımcılara tanıtıldı

Düzce Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “DüzceBolu ArGe Proje Pazarı” ile girişimcilerin geliştirdiği yeni prototip ürünler katılımcılara tanıtıldı.

Düzce Teknopark binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bir DüzceBolu ArGe Proje Pazarı ile daha girişimcilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, yaşanılan en büyük sorunlardan birisinin de sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı. Yapılan etkinliklerin de sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 4.sü düzenlenen DüzceBolu ArGe proje pazarının da artık kurumsallaştığını ve sürdürülebilirliğini kanıtladığını söyledi.

Proje pazarının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, etkinlikte sergilenmeye hak kazanan 53 farklı projenin; kimyadan çevreye, ekonomiden biyomedikale varıncaya kadar yaşamın her alanından projelerin iki gün süresince Düzce Teknopark binasında sergilenmeye hak kazandığını katılımcılarla paylaştı. Projelerin olması, onlara ilgi gösterilmesi ve yayınlanmasının önemli olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, asıl önemli olanın ise yapılan projelerin patentlerinin alınarak ticarileşmesini sağlamak olduğunu vurguladı. DüzceBolu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sergilenen projelerinde en kısa zamanda ticarileşmesini temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Özkan Şahin, bu sene 4.sü düzenlenen ArGe proje pazarının gelenekselleşme yolunda ilerlediğini belirtti. Her geçen gün başvuru sayısının arttığını söyleyen Şahin, etkinlikte sergilenen ürünlerin nihayete ermesini umduğunu ve bu fikirlerin herkese iş fırsatı sunması isteği ile konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra katılımcılar, Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluçka Binası Fuaye Alanı’nda sergilenen projeleri inceleyerek yürütücülerinden bilgiler aldı. Rektör Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte ürünleri tek tek inceledi.

DÜZCE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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