Düzce Uzman Eller Projesinde pilot il oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” projesinin pilot illeri arasında Düzce de yer aldı. Proje kapsamında uzman çiftçilere 100 bin TL’ye kadar hibe desteği verileceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” projelerinin desteklenmesi hakkındaki Tebliğ resmi gazetede yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” projesinin pilot illeri arasında Düzce de yer aldı.

Proje Konuları arasında Hayvansal üretim, Bitkisel üretim, Su Ürünleri üretimi, Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlemesi, depolaması ve paketlemesine yönelik projelere KDV hariç 100 bin TL’ ye kadar hibe desteği verileceği öğrenildi.

Projeye Düzce’de ikamet eden veya ikamet etmeyi taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunları başvuruda bulunabilecek.

Ön Başvurular, 24 Aralık 2019 tarihinde başlayıp 18 Şubat 2020 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Ön başvurular Tarım ve Orman Bakanlığının http://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden yapılacak. Ön başvuruyu yapan vatandaşların talep edilen belgeleri Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

DÜZCE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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