Düzce Valiliğinden meteorolojik uyarı Sıcaklıklar düşüyor yağmur ve rüzgar bekleniyor

Hafta sonundan itibaren etkili olacak yağmur ve etkili rüzgar nedeniyle Düzce Valiliği vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Düzce’de Pazar günü başlayacak olan yağmurun etkisini bir hafta boyunca göstermesi bekleniyor.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda “22 Aralık 2019 Pazar günü yağışların Batı Karadeniz bölümünde akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın Batı Karadeniz bölümünde güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli (4060 km/saat) esmesi bekleniyor. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Batı Karadeniz bölümü ve Düzce’de yer yer etkili olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (6090 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başından itibaren azalarak mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtına ve yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir” denildi.

DÜZCE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.