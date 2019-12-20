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Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı

İHA

– Düzce D100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı.

Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı

– Düzce D100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı.
Edinilen bilgilere göre, D100 karayolu Doğanlı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KYY 66 plakalı kamyon, bölgede bulunan fabrikanın girişinde yol kenarına devrildi. Devrilirken çarptığı yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğini kökünden koparttı. Direk kamyonun kasasının desteği ile ayakta kalırken, devrilme ihtimaline karşı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, SEDAŞ ve polis ekipleri devrilen kamyonun etrafında güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerleri elektriksiz kalırken D100 Karayolu Doğanlı mevkiinde Ankara istikametine trafik tek şeritten verildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

DÜZCE

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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