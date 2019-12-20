Arıtma tesisi şantiyesinden 4.5 ton demir çalan kişi, tutuklandı

"O benim sünnetim değildi"

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DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde, İSKİ'ye ait arıtma tesisi şantiyesinden 4.5 ton demir çaldığı tespit edilen E.G., tutuklandı.

Olay, Gölyaka ilçesinde 09 Aralık Pazartesi günü İSKİ´ye ait arıtma tesisi şantiyesinde meydana geldi. Arıtma tesisi inşaatında kullanılmak üzere araziye bırakılan 4.5 ton inşaat demiri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ilçede ve şantiyeye yakın alanlardaki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerden ilk olarak demirlerin yüklendiği kamyon tespit edildi. Kamyonun E.G. isimli kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler operasyon başlattı. Gölyaka ilçesinde düzenlenen operasyonda E.G., 4.5 ton demiri satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.FOTOGRAFLI



DÜZCE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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