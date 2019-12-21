E-Belediye toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerin kullanımı için geliştirilen elektronik belge sistemi EBelediye için yıl sonu toplantısı düzenlendi.

Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’deki belediyelerin kullandığı elektronik belge sistemi EBelediye Bilgi Sistemi yıl sonu istişare toplantısına tüm ilçe belediyelerinden ilgili personeller katıldı. Encümen salonunda düzenlenen toplantıda sistemin Düzce genelinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılı geçiş planları değerlendirilerek eğitim ve destek takvimi belirlendi. Ayrıca toplantıda gelecek yıl içinde mevcut kullanılan sistem ve devreye girecek yeni modüller hakkında bilgiler de paylaşılarak yaşanan aksaklık ve sorunlar da iletildi.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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