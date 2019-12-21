Bakanlıktan on iki taşınmaza 302 bin 745 TL yardım

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Taşınmaz Kültür Varlıkları” proje yardımı başvuruları neticesinde Akçakoca’da 11 vatandaşa ait taşınmaza ve bununla birlikte Konuralp bölgesinde bir vatandaşa ait taşınmaz için toplamda 302 bin 745 TL yardım sağlandığı açıklandı.

“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 Yılı Mali Bütçesinden proje uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar belirlendi. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu’nca alınan kararlar doğrultusunda, Düzce’de uygulama ve proje yardımı yapılması kararlaştırılan 12 adet taşınmazın sözleşmeleri imzalanarak, raporları düzenlendi.

Bununla birlikte Akçakoca'da yer alan “Taşınmaz Kültür Varlıkları” proje yardımı başvuruları neticesinde 11 vatandaşa ait taşınmaz ve Konuralp bölgesinde 1 vatandaşa ait taşınmaz için toplamda 302 bin 745 TL yardım sağlandı.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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