Geleneksel Türk Ebrusu üzerine söyleşi yapıldı

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Geleneksel Türk Ebrusu Üzerine Söyleşi ve Workshop” etkinliği, Düzce Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moda Tasarım ve İç Mekan Tasarım Programı öğrencilerinin katıldığı etkinliğin davetli konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Parlak; kitap sanatlarının temelini oluşturun Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Cilt Sanatı, Katı Sanatı, Minyatür Sanatı ve Ebru Sanatı hakkında bilgiler aktarılırken, özellikle ebru sanatının tarihsel gelişimi, usta çırak ilişkisi, kullanılan malzemeler ve ebrunun doğru kullanım yerleri üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Türklerin özellikle hat sanatına çok önem verdiğini dile getiren Parlak, Arap ülkelerinde hat sanatına ilginin fazla olmadığını belirtti. Türk İslam sanatlarında malzemenin doğal olmasına dikkat edildiğini söyleyen Yusuf Parlak, nesilden nesile ebru ve hat eserlerinin aktarılmasının en önemli nedenin doğal malzemeler kullanılması şeklinde açıkladı.

Ebru sanatında kullanılan malzeme ve boyaların hepsinin doğal malzemelerden yapıldığı bilgisini paylaşan Dr. Parlak, bu malzemelerin içerisinde herhangi bir kimyasal boya bulunmadığını sözlerine ekledi. Günümüzde ebru veya minyatür sanat eserlerine 3 boyutluluk, perspektif ve derinlik hissi verilmeye başlandığını dillendiren Parlak, “Bizler yenilik yaparken, kendi içerisinde geçmişte yapılmış olanları alıyoruz, yeni kompozisyonlarla tasarım yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“Usta çırak geleneğine göre geliyor”

Ebru sanatının günümüze kadar usta çırak geleneğine göre geldiğini ve el verme usulü ile devam ettiğini belirten Parlak, malzemelerle ilgili olarak gül dalı, at kılı ve doğal toprak boyaların kullanıldığını ifade etti. Ayrıca moda sektöründe son dönemde sıkça kullanılan ebru tekniği ile kıyafetlerin boyanmasına da vurgu yapan Parlak, bu çalışmaların ebru sanatı veya ebrulu kıyafetler diye isimlendirilmemesi gerektiğini, bu ve buna benzer çalışmaların ebru tekniği kullanılarak yapılan boyama çalışmaları olduğunu söyledi. Asıl ebrunun kitap sanatlarında, hat levhalarının pervazlarında ve ciltlerde kullanıldığını, bu geleneğin bozulmadan devam ettirilmesi gerektiğini ve ancak bu şekilde gelecek nesillere aktarılabileceğini dile getirdi.

Söyleşi sonunda workshop etkinliği de düzenleyen Parlak, çiçekli ebru çeşitlerinden karanfil ve lale buketi ebrularını canlı olarak öğrencilere gösterdi. Ayrıca iki öğrenci de ebru çalışmasını uygulamalı olarak yapma fırsatı buldu.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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