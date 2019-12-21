Globalleşmenin yolları anlatıldı DTSO Başkanı Tuncay Şahin; “MYO öğrencilerimiz ara eleman değil aranan eleman olmalı”

– TOBB Düzce Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu tarafından gerçekleştirilen StartUp ve Globalleşme semineri öncesinde konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, “Meslek Yüksek Okullarımıza giden öğrencilerimizi ara eleman değil aranan eleman konumuna getirmemiz gerekiyor” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Düzce İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için ‘StartUp ve Globalleşme’ semineri düzenledi. Düzce İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurullarının düzenlemiş olduğu “StartUp ve Globalleşme” seminerine konuşmacı olarak Melek Yatırımcı Ergin Kaya katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, eğitime katkı vermeye devam ettiklerini belirterek “Dünya’da yeni nesil yatırım trendi Melek Yatırımcılık modeli. Ülke olarak eğitimli personel konusunda sorunlar yaşıyoruz. Meslek Yüksek Okullarımıza giden öğrencilerimizi ara eleman değil aranan eleman konumuna getirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin de kendilerini farklı kılacak yetenekler edinmeleri gerekiyor. Ülke olarak okuma alışkanlığımız zayıf. Bu konuda da kendimizi geliştirmemiz ve okumaya daha çok eğilmemiz gerekiyor. Oda olarak eğitime katkı vermeye, eğitim yuvalarının ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya çalışıyoruz. Bunlara örnek vermemiz gerekirse Düzce MYO’nun CNC Sınıfını ve Tasarım atölyesini oda olarak biz kurduk. Yine Gölyaka Meslek Yüksek Okulumuzdaki Aşçılık Bölümünün tüm tefrişatını oda olarak biz üstlendik. Çilimli’de veterinerlik bölümü açılması için üniversite yönetimimizle birlikte büyük mücadeleler verdik. Bizler bu destekleri siz geleceğimiz olan gençlerimizin daha yüksek standartlarda eğitim hizmetlerine kavuşmanızı sağlamak adına yapıyoruz. Burada sizlere düşen görev de çok çalışmak, çok araştırmak, bilimsel imkanlara en iyi şekilde ulaşmak ve ilgili sektörlerde aranan personel olmaya çalışmaktır” şeklinde konuştu.

Etkinlikte İngiltere’de melek yatırımcıların danışmanlığını yapan ve Türk girişimcileri ile İngiliz yatırımcıları bir araya getiren Ergin Kaya detaylı bir sunum yaptı. Türkiye’de Start Up ve girişimcilik noktasında son yıllarda önemli gelişmelerin olduğunu gözlemlediklerini aktaran Kaya, “Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri açılması da bu konuda bir dönüm noktası diyebiliriz. Ancak bir şeyler eksik kalıyor ki sonuç alınamıyor. Bana göre en önemli sorun yatırımcıların örgütlenememesidir. Herkes yatırımcı olabilir. Farklı ölçeklerde yatırımlar yapabilir. Bu sorunun tıpkı bir girişimci gibi ele alınması ve girişimci gözüyle meselelere yaklaşılması gerekiyor. Kısa vadede de bir sonuç almayı beklemek mümkün görünmüyor. Sistemli ve disiplinli çalışmak ve beklemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen seminerde, konuşmacı Kaya, Start Up firması seviyesinden global firma olmaya kadar uzanan zorlu yolda bir girişimcinin dikkat etmesi gereken tüm detaylar ve başarılı global firma örnekleri sunulurken sorucevap bölümünde çok verimli fikir alışverişleri gerçekleştirdi.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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