Düzce’de sis nedeniyle göz gözü görmüyor Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehir merkezi, D100 karayolu Düzce kesimi ve TEM otoyolunda görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Düzce’de sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. D100 karayolu Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücülerin farlarını yakmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uyarak seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:37

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.