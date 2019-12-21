Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı

"O benim sünnetim değildi"

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– Düzce’nin Konuralp Anaokulu minik öğrencileri 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını “Yerli Üretim” temalı etkinliklerle kutladı.

Konuralp Anaokulu öğrencileri Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında ilginç bir etkinliğe imza attılar. Öğrenciler ülkemizin yiyeceklerini üretim aşaması ile birlikte öğrendi buğdayın oluşumu draması ile öğrendiklerimizi pekiştirdiler. Öğrencileri gerçekleştirdiği meyveler gösterisinin ardından sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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